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Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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дизелът франция стигна евро литър властите удължават компенсациите горивата
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Франция удължава срока на целевите субсидии за горивата. Мярката ще е в сила до края на годината и засяга най-уязвимите сектори. За една седмица цената на дизела там скочи и вече се продава за около 2,2 евро. Поскъпването на горивата възроди бензиновия туризъм във Франция. Като най-предпочитана дестинация е Андора.

Скъпо, по-скъпо и още по-скъпо. Цената на горивата във Франция не спира да скача през последните дни. Някои клиенти вече изразиха гнева си с надписи на бензиностанциите. А работещите в най-уязвимите сектори излязоха на масови протести. В знак на недоволство от високите цени рибари блокираха рафинерии.

Анже, рибар: "Преди кризата един рибар можеше да си осигури приличен доход. За 80-100 работни часа изкарвахме около 2800 - 3000 евро, което ни позволяваше да живеем сравнително добре. Но от март, когато започна кризата, доходите ни паднаха до 600 евро на месец."

Френският премиер Себастиан Льокорню съобщи, че е поискал от министрите да удължат до края на годината целевите субсидии за някои сектори. Най-голяма помощ ще получават рибарите. При тях субсдията скача от 25 на 35 евроцента за литър. За строителни компаннии помощта е 20 цента, а за земедeлците - 15 цента.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Заради покачването на цените на горивата, от френското правителство обявиха, че не изключват и въвеждането на други мерки. Очаква се изплащането на помощите за горива за социално слабите семейства също да бъде удълженo. Тя е еднократна - в рамките на 100 евро.

Мод Брежон, говорител на френското правителство: "Президентът Еманюел Макрон поиска от правителството пълна мобилизация, за да се гарантират цените и за овладяване на цените."

Но обещанието засега не успокоява французите. За много Андора се превръща в "бензинова дестинация".

Ерик: "Само погледнете цифрите. Във Франция горивото е около 2,25 евро, а тук 1 евро и 67 цента. Ще спестим 80 евро."

Андора успява да поддържа ниски цени на горивата заради данъчните облекчения. А откакто започна кризата, намали още облагането на бензина и дизела.

#компенсации за горивата #дизел #цените на горивата #Франция

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