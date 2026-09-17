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Стоян Тричков за речта на Фон дер Лайен: България е оценена по достойнство от ЕК

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България е оценена по достойнство от Европейската комисия. Това обяви депутатът от „Прогресивна България“ Стоян Тричков в студиото на "Денят започва", след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера спомена България и премиера Румен Радев в речта си пред Европейския парламент.

"България е оценена по достойнство от Европейската комисия и новото българско правителство. Оценен е по достойнство също така и огромният потенциал, който има наша страна. И България вече има правителство, което участва активно в международните формати, не просто присъства, както досега. И е показател на вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен в това отношение."

Стана ясно, че страната ни ще бъде домакин на среща на върха за свързаността през следващата година.

По думите на Тричков срещата ще постави акцент върху Средния коридор и възможностите за инвестиции в транспортната, дигиталната и енергийната свързаност. По тази линия Европейската комисия е готова да мобилизира до 12 милиарда евро публични и частни средства.

"За да се развиваме, както в нашия регион, така и цяла Европа, за да сме конкурентоспособни, няма как това да стане без да има инвестиции в свързаността — транспортна, дигитална, енергийна свързаност. И това, което ще се случи в България в началото на следващата година, тази среща на върха, ще бъде именно в тази посока. Акцентът ще бъде върху така наречения Среден коридор, в който Европейската комисия е готова да мобилизира публични и частни средства в размер на до 12 милиарда евро, което изключително сериозно дава възможност за България. Това е изключителна възможност, която възниква след отпадането на Северния коридор, блокирането на Северния коридор. Сега ние имаме възможност да бъдем врата, България да бъде врата между Азия и Европа. Между Централна Азия, Южен Кавказ, Персия, през Каспийско море, Азербайджан, Грузия, Турция към Европа. Това е изключително важно. Това, което ще се случи в България през следващата година, събирането на европейски лидери, на бизнеса, ще даде изключителни възможности за страната ни."

По отношение на бюджета за 2027 година депутатът заяви, че основен приоритет е запазването на фискалната стабилност, както и на покупателната способност на българските граждани. Очаква се Министерството на финансите да представи проекта за бюджет, в който да бъдат заложени заявените от управляващите политики.

Тричков коментира и проверките на Сметната палата, свързани с разходите за инфраструктурни проекти. По думите му трябва да стане ясно как са възлагани и разплащани дейностите по строителството.

Правителството подготвя и пакет от мерки заради високите цени на горивата. Според Тричков помощта трябва да бъде насочена към най-уязвимите групи, а не да бъде еднаква за всички потребители.

# Урсула фон дер Лайен

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