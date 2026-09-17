Празникът на София: С богата културна програма столицата отбелязва своя ден

Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес и столицата ни отбелязва своя празник.

През 1992 година София започва да отбелязва своя ден на 17 септември. По повод празника се предвиждат редица събития през целия ден в града. На тържественото заседание на Столичния общински съвет по повод празника, победителката от „Евровизия“ DARA ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“.

В 11.30 на площад „Свети Александър Невски” ще започне тържествената церемония по издигане знамето на София. След това ще бъде отслужен тържествен водосвет от Българския патриарх Даниил.



Един от акцентите тази година е фестивалът за светлинно изкуство LÙNAR „Светлините на София“, който до 20 септември ще превърне централната част в мащабна светлинна сцена. За празника на града редица музей и галерии ще бъдат с вход свободен.