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Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София

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Почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София.

През II век в Рим живяла благочестивата християнка София. След смъртта на съпруга си тя посветила живота си на възпитанието на трите си дъщери – Вяра, Надежда и Любов, чиито имена били символ на основните християнски добродетели. Семейството било известно с вярата, молитвите и добрите си дела.

Слухът за тях достигнал до управителя Антиох, а след това и до император Адриан. София и дъщерите ѝ били повикани пред императора, който се опитал да ги накара да се откажат от християнската си вяра. Те обаче останали непреклонни.

Преди да бъдат подложени на мъчения София насърчила дъщерите си да бъдат верни на Бога и да не се поддават на обещанията и заплахите на императора. Тя им напомнила, че земните богатства и почести са временни, а вярата и вечният живот са по-ценни.

Император Адриан решил да подложи момичетата на мъчения поотделно.

Първа била Вяра, която била на 12 години. Тя отказала да се поклони на езическите богове и понесла жестоки мъчения, след което била обезглавена.

След нея същата съдба сполетяла и 10-годишната Надежда. Въпреки изтезанията тя не се отказала от вярата си и заявила, че Христос е нейната помощ. Надежда също била посечена с меч.

Последна пред мъчителя застанала 9-годишната Любов. Нито заплахите, нито мъченията успели да я накарат да се отрече от Христос. Тя била хвърлена в огнена пещ, но според преданието останала невредима. След нови изтезания Любов също била обезглавена.

София станала свидетел на смъртта и на трите си дъщери, като до последно ги подкрепяла във вярата им. Така според предание Вяра, Надежда и Любов приели мъченическа смърт, а майка им София останала пример за вяра, сила и духовна устойчивост.

Майката взела телата на дъщерите си и ги положила в скъп ковчег. Поставила ги на погребална колесница. Погребала ги с благодарност към Бога извън града, на висок хълм. Три дни прекарала при гроба на дъщерите си. Молела се, усърдно на Господа и плачела от радост. В такова състояние предала душата си на Бога, убедена, че отива при дъщерите си. Християни погребали светата майка при нейните дъщери. Това станало през 126 година.

Христовата църква почита и света София за мъченица, понеже като майка тя изживяла със сърцето си ужасните мъчения, на които били подложени дъщерите ѝ.

Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.

Имен ден празнуват Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Надин, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, Любослав, Любослав, София, Соня, Софи.

17 септември е официален празник на българската столица София.

#Вяра #17 септември #София #Надежда #любов #празник

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