Разгадаването на вековна загадка донесе Нобелова награда за химия на Анри Каган и Кенсо Соай

Французинът Анри Каган и японецът Кенсо Соай са носителите на тазгодишната Нобелова награда за химия.

Двамата бяха отличени за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез, които разкриват вековна загадка в химията - как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули.

Пример за опасностите от използването на неправилната молекулярна форма е скандалът с талидомида в началото на 60-те години на XX век, когато хиляди деца са родени с вродени увреждания.

При анализа учените установяват, че именно огледалната форма на активното вещество е причинила вредите.