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Скандал около турнето на Ед Шийрън, подгряващи групи отказаха да участват

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Скандал разтърси световното турне на Ед Шийрън. Три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите му в Северна и Южна Америка.

Причината - отстраняването на рапъра Макълмор, който също подгряваше част от концертите на Шийрън. Макълмор е бил премахнат от екипа на турнето, след като преди дни направил коментар в подкрепа на Палестина.

Самият Ед Шийрън написа, че решението не е взето от него, а от промоутъра на турнето.

Британската звезда допълни и че той също има мнение по въпроса за Газа, но не го изразява публично.

В знак на съпричастност с Макълмор, повечето музиканти на Ед Шийрън отказаха да участват в турнето, което поставя въпроса ще се състои ли то.

#световно турне #Ед Шийрън #скандал

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