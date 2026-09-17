В битка с високите разходи: Гърция с по-ниски цени на нас 1700 стоки

Над 1700 основни стоки вече се предлагат на по-ниски цени в Гърция. От 31 август домакинствата там пазаруват по-евтино, след като правителството, производители и търговци обединиха усилия в мащабна инициатива за облекчаване на семейния бюджет. Какви са цените и кои продукти поевтиняват?

Инициативата обхваща редица стоки от потребителската кошница – млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци, тестени изделия, перилни и почистващи препарати, както и стоки за дома. Намаленията започват от 5% и достигат близо 30% при някои продукти.

Потребителите са доволни от мярката и вече усещат ефекта ѝ при пазаруването.

Пред един от големите супермаркети в Серес е Силвия. Екипът ни проверява заедно с нея колко ще ѝ струва една обикновена потребителска кошница. В нея влизат олио, прясно краве мляко, яйца, картофи, макарони, мляно кафе и препарат за съдове. Основни продукти, обозначени със специалния етикет на Националната инициатива за намаляване на цените.

На новите цени сметката ѝ е 21 евро и 76 цента. Преди намалението същите продукти са стрували 25 евро и 68 цента. Разликата е 3 евро и 92 цента – около 15% по-малко за тази кошница.

„Да ви кажа истината, тук има храна и за бедните, има и за богатите. А пък евтиното е с добро качество. Храната е много качествена и вкусна. Взех един пакет картофи, а вторият е подарък. Много съм доволна. Усеща се, че сега цените са много по-ниски отпреди“, разказва Силвия.

Тук стотици продукти са включени в инициативата, като при зърнените закуски намалението достига 33%.

„За нас в този момент е добре, защото и 50 цента да са, и едно евро да е, е по-добре, защото можем да изберем по-ниската цена. А и в Гърция има една приказка: „Колкото имам, толкова ще платя“, казва Йорго, пенсионер.

На други места акцентът е различен. В този супермаркет на щанда с тестени изделия почти всички продукти са с нова, по-ниска цена.

А при прясното месо намаленията стигат до 28%.

„Цените в Гърция в момента са много ниски в сравнение с преди. В супермаркета цените са по-ниски на ежедневните продукти като мляко и хляб. За едно семейство е много добре“, коментира Апостолис.

И не само домакинствата усещат промяната. В ресторантите олиото, млечните продукти и зеленчуците са сред основните разходи и всяка промяна в цените им се отразява директно на бизнеса.

„Преди цените на продуктите бяха толкова високи, че ние не можехме да платим за всичко, беше твърде скъпо. А сега, с намалението, ни е по-леко. Много хора като мен могат спокойно да си плащат разходите. Добре е и за бизнеса, и за домакинствата. Сега имаме въздух и спокойно работим без напрежение, държим ниски цени и клиентите също са доволни“, казва Йорго Хамас, собственик на таверна.

А с началото на учебната година мерките стигат и до книжарниците.

Тук намалението на ученическите пособия е между 10 и 15% и ще продължи до края на септември.

„Всичко това го правим за семействата, за да им се облекчи бюджетът, защото този месец учениците започват училище и знаем колко им е трудно. А с това намаление в момента имаме много клиенти в книжарницата, което е добре и за нас“, казва Маринела, собственик на книжарница.

А докато в Гърция стотици продукти вече са с обозначени по-ниски цени, у нас продължава инициативата „Кошница с грижа“. Тази седмица в една от големите ни вериги тя съдържа 32 основни продукта.

Вижте повече във видеото на Аксения Ангелова.