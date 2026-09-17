БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Австрийски тест за Левски на старта на Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Двубоят срещу РБ Залцбург започва в 19:45 часа.

левски цска 1948 първа лига
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски посреща РБ Залцбург в мач от първи кръг на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ е в четвъртък, 17 септември от 19:45 часа българско време.

„Сините“ не са в идеално състояние преди сблъсъка с австрийците. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха от ЦСКА с 2:4 в спор за Суперкупата на България, а след това сбъркаха за първи път в родния шампионат след 0:0 срещу Ботев Враца под Околчица.

Мачът със Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в Първа лига, насрочен за неделя, 20 септември, беше отложен по желание на столичани.

„Абсолютна заблуда е, че те са млад отбор и това може да им попречи. Това е един отбор-самолет, който може да лети през всичките 90 минути. Добрият футболист го хвърляш на терена на 18 години и ти печели световно първенство, както го прави Ламин Ямал. Футболистите в Залцбург могат да играят в топ отбори в Шампионска лига. Всички клубове от групата на „Ред Бул“ са така. Ако имаха още някоя година, можеха да дадат и повече“, каза старши треньорът на Левски Веласкес преди срещата.

Австрийският тим е много солиден и е фаворит преди срещата на „Васил Левски“. Въпреки че не е ставал шампион на страната си от сезон 2022-23, когато триумфира за 17-и път (серия от десет последователни титли), отборът на Дани Рьол е достатъчно сериозно предизвикателство пред Веласкес и компания.

Тимът е трети в местната Бундеслига – единствен без поражение досега, на точка зад Рапид Виена и лидера ЛАСК Линц. 22-годишният котдивоарски нападател на Залцбург Карим Конате е едно от основните им оръжия – с четири попадения от началото на сезона в първенството.

Свързани статии:

Финландци ще свирят Левски – Залцбург в Лига Европа
Финландци ще свирят Левски – Залцбург в Лига Европа
Главен арбитър ще бъде 34-годишният Мохамад Ал-Емара, а негови...
Чете се за: 00:55 мин.
#УЕФА Лига Европа 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
2
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
3
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
4
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
5
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
6
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
6
НЗОК поема още една дейност при зъболекар

Още от: Футбол

Любослав Пенев: Благодаря ви, Армейци
Любослав Пенев: Благодаря ви, Армейци
Лионел Меси добави нов трофей към визитката си Лионел Меси добави нов трофей към визитката си
Чете се за: 01:05 мин.
Манчестър Юнайтед пропиля аванс от два гола и отпадна от Купата на Лигата Манчестър Юнайтед пропиля аванс от два гола и отпадна от Купата на Лигата
Чете се за: 01:30 мин.
Барселона се развихри и вкара седем гола за успеха над Расинг Сантандер Барселона се развихри и вкара седем гола за успеха над Расинг Сантандер
Чете се за: 02:57 мин.
Бенфика шокира Милан на старта на Лига Европа Бенфика шокира Милан на старта на Лига Европа
Чете се за: 03:10 мин.
Атлетико Мадрид разгроми Осасуна и се изкачи на трето място Атлетико Мадрид разгроми Осасуна и се изкачи на трето място
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС
Чете се за: 08:37 мин.
По света
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Симеон Дянков: Възможно е дефицитът за 2027 г. да е под 3%
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
До минус 128 см падна нивото на река Дунав при Русе
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ