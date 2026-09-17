Австрийски тест за Левски на старта на Лига Европа

Левски посреща РБ Залцбург в мач от първи кръг на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ е в четвъртък, 17 септември от 19:45 часа българско време.

„Сините“ не са в идеално състояние преди сблъсъка с австрийците. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха от ЦСКА с 2:4 в спор за Суперкупата на България, а след това сбъркаха за първи път в родния шампионат след 0:0 срещу Ботев Враца под Околчица.

Мачът със Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в Първа лига, насрочен за неделя, 20 септември, беше отложен по желание на столичани.

„Абсолютна заблуда е, че те са млад отбор и това може да им попречи. Това е един отбор-самолет, който може да лети през всичките 90 минути. Добрият футболист го хвърляш на терена на 18 години и ти печели световно първенство, както го прави Ламин Ямал. Футболистите в Залцбург могат да играят в топ отбори в Шампионска лига. Всички клубове от групата на „Ред Бул“ са така. Ако имаха още някоя година, можеха да дадат и повече“, каза старши треньорът на Левски Веласкес преди срещата.

Австрийският тим е много солиден и е фаворит преди срещата на „Васил Левски“. Въпреки че не е ставал шампион на страната си от сезон 2022-23, когато триумфира за 17-и път (серия от десет последователни титли), отборът на Дани Рьол е достатъчно сериозно предизвикателство пред Веласкес и компания.

Тимът е трети в местната Бундеслига – единствен без поражение досега, на точка зад Рапид Виена и лидера ЛАСК Линц. 22-годишният котдивоарски нападател на Залцбург Карим Конате е едно от основните им оръжия – с четири попадения от началото на сезона в първенството.