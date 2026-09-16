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Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница

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проектът националната детска болница рестартиран
Снимка: БТА/Архив
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Столична община задвижи 3 устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница, съобщиха от "Московска" 33.

Общината осигурява терените, устройственото планиране и довеждащата инфраструктура; достъпът до болницата е пряко свързан с изграждането на Западната дъга на Околовръстния път

За 14 имота процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени.

Паралелно се работи по три подробни устройствени плана – за улицата до болницата, голям паркинг с подземна връзка към нея и електрическата подстанция.

Първият предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Околовръстния път до терена на болницата, с което да бъде осигурен необходимият достъп до лечебното заведение.

Вторият е за обособяването на голям паркинг срещу болницата, при ул. „Харманлийско въстание“, с подземна връзка към нея. Целта е да бъдат осигурени допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третата процедура е за електрическата подстанция, необходима за бъдещата болница. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността с оглед приключване на процедурата с одобряване на ПУП.

Следващата стъпка е изработването и процедирането на двата плана за улицата и паркинга.

Столична община, чрез ОП „София-проект“, извършва предварителни проучвания за връзките на довеждащата улична мрежа със Софийския околовръстен път и със съществуващата инженерна инфраструктура.

Направено е геодезическо заснемане на достъпните и нечастни имоти. Вече са изискани и събрани изходни данни от експлоатационните дружества и се анализира териториалното обезпечаване на бъдещата улична и инженерна инфраструктура.

Достъпът до Националната детска болница е технически свързан с окончателните решения по проекта за Западната дъга на Софийския околовръстен път, допълват от общината. Изграждането ѝ е от стратегическо значение както за свързаността на София, така и за осигуряването на бърз достъп до бъдещата болница.

„Общината подкрепя усилията на МРРБ за завършване на липсващите участъци от Околовръстния път и ще продължи активно да изпълнява своите ангажименти. Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Очаква се изграждането на Западната дъга да спести средно до 30 минути време за пътуване в посока. Данните са базирани на средното време за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища в участъка, през който преминават над 30 000 превозни средства на денонощие.

#три устройствени плана #Столична община #Национална детска болница #отчуждаване на имоти

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