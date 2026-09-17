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Тръмп за предложението за "асоциирано членство" на Канада: Това може да е враждебен акт и ще наложим тежки мита на ЕС

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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тръмп предложението асоциирано членство канада враждебен акт наложим тежки мита
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Планът за Канада да стане „асоцииран член“ на ЕС не е насочен срещу никого, заяви Европейската комисия след заплахата на Тръмп.

След речта за състоянието на съюза на Урсула фон дер Лайен, американският президент доналд Тръмп обяви, че предоставянето на Отава на статут на асоцииран член може и да е враждебен акт и заплаши с нови санкции Европейския съюз. Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към блока като „смехотворна“. Канадският премиер Марк Карни ще направи днес обръщение пред Европейския парламент.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че е смехотворна цялата тази работа с Канада и тя е ужасен търговски партньор. Ако стане асоцииран член и ако реша, че е враждебен акт, ще наложа сериозни мита или ще спра търговията с Европа за много неща. Но ако намеренията са добри - няма проблем."

#Доналд Тръмп #САЩ #Канада #ЕС

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