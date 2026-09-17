Опозицията настоя за спешни мерки срещу покачването на цените на горивата

Цените на горивата са във фокуса на потребителите и политиците. Бензинът и дизелът продължават да поскъпват, а прогнозите сочат ново увеличение през следващите дни. Опозицията и днес настоя за спешни мерки, докато все още се очакват конкретните предложения от правителството.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за 1 ден идва петрол, който не е на 124 долара, колкото е в момента барелът, а е на 68–70, ако се договорим обаче. Второто решение, което предлагаме, е свързано с частичното и временно намаляване на ДДС за горивата. При 4 лв. за литър ДДС-то, което държавата получава, е близо 80 ст.“

Ивайло Мирчев – съпредседател на ДБ: „Няма смисъл да се намалява ДДС-то, това отваря кутията на Пандора по принцип да се намалява ДДС. ДДС не трябва да се пипа. Това, което ние предложихме, то вече беше тествано при предишната криза. Тогава обаче бяха 25 стотинки. Проработи добре и това е единствената мярка, която проработи адекватно и беше справедлива към всички хора.“

Асен Василев – председател на ПП: „Вчера чухме, че г-н Радев обяви, че подготвяли ясни и конкретни мерки, но още не били ясни какви са, нито колко са конкретни. Това е доста закъсняла мярка. Спомняте си, че още когато се приемаше бюджетът, ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет.“

Александър Иванов – ГЕРБ-СДС: „Очакваме адекватни мерки и решения от подготвеното правителство на Радев за справяне с тези високи цени на горивата. Естествено, има много начини — и през акциз, и през ДДС, но министърът на финансите седи, доволно потрива ръце, господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7%, при високите цени на горивата на бензиностанция, се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз. Абсолютно ги устройва и затова не виждаме някакви реални мерки и решения от тяхна страна.“

Стоян Тричков - "Прогресивна България": "Това, което мислим да направим, е да насочим тази помощ към най-уязвимите български граждани. Тепърва ще се уточни това какъв ще е критерият. Но съгласете се, не е еднаква необходимостта за един човек, който кара за 200 000 евро и за един, който кара за 2000 хиляди евро. Не е еднаква тяхната необходимост за помощ за тези скъпи горива."