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"Възраждане" внася предложение за частично отпадане на ДДС върху горивата

Николай Минков от Николай Минков
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възраждане внася предложение частично отпадане ддс горивата
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Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичния скок на петрола и в частност на дизела у нас.

Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“: „Решението за нашата страна. Най-лесното и много просто. И ние го предложихме. Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море идва петрол не на 120 долара за барел, а на 68–70 долара за барел, ако се договорим. Но тази зала няма да го допусне. Второто ни предложение, което ние ще внесем, е частичното или временно намаляване на ДДС за горивата. За миналите няколко месеца има повече от 37 млн. евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС за горивата, защото при 4 лв. на литър ДДС това, което държавата получава, е 80 стотинки. Съответно от поскъпването само през последните няколко дни държавата получава с 15 ст. повече ДДС в сравнение с преди седмица. Управляващите печелят от това, че цената на горивата скача, тъй като бюджетът е продънен, и това е причината кабинетът на Радев да не се съгласи с намаляване на ДДС. И ще се оправдаят, че Брюксел не позволява. Тука няма нужда от заповеди. Това е решение, което може да се вземе от МС. Имаше и предложение от ПП-ДБ да се дават пари за компенсация, но това е да извадиш пари от левия и да ги сложиш в десния джоб. Най-правилното решение е да отпаднат санкциите, а ние днес ще внесем предложение за падане на ДДС на горивата. Кога? Още днес, ако може, защото цените ще продължат да скачат. И това ще доведе до много силен инфлационен натиск върху икономиката.“

#„Възраждане“ #отпадане на ДДС #цените на горивата

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