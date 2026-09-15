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ВСС възстанови Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови бившия европрокурор Теодора Георгиева на длъжността съдия в Административен съд – София-град. Причината е императивна разпоредба в Закона за съдебната власт. Това реши колегията на заседанието си днес.

Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България.

На предишното си заседание колегията реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева, и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия. Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г.

Днес бе докладвано, че материалите от европейската институция са постъпили, като от тях се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание „уволнение“. Комисията по атестирането и конкурсите е взела решение да потвърди предходното си решение, с което предлага Георгиева да бъде възстановена като административен съдия. Поради това колегията гласува единодушно по казуса.

#Административен съд – София-град #Теодора Георгиева #ВСС

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