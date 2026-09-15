Цените на горивата: Дизелът удари 1,90 евро за литър

Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро – на 8 септември литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на сто, показват данните на платформата "Фюело". На годишна база ръст на цената на дизела е 54,84 процента.

Най-масовият бензин А-95 е поскъпнал средно с 0,10 евро за литър или 6,45 на сто за изминалия месец. Средната му цена се е повишила от 1,55 евро на 1,65 евро за литър от днес. За година цената на този вид бензин е с 33,35 процента нагоре.

При пропан-бутана повишението за месец е 0,03 евро за литър или с 4,62 на сто, като цената му се е увеличила от 0,65 евро на 0,68 евро за литър. Поскъпването при пропан-бутана за година е 23,14 на сто.

Метанът също е поскъпнал. Средната му цена е нараснала с 0,09 евро за килограм или 6,92 на сто – от 1,30 евро на 1,39 евро за килограм, сочат данните на платформата. За година поскъпването е с 23,57 на сто.