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Митничари са обвиняеми за схема с фиктивно унищожаване на стоки

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Митничари са обвиняеми за схема с фиктивно унищожаване на стоки
Снимка: БТА/Архив
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Петима души, сред които двама митнически служители, са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за присвояване на стоки и незаконно използване на чужди търговски марки. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково.

Според прокуратурата групата е действала в България от 1 януари до 11 септември 2026 г. Двамата митнически служители са били митнически инспектор, контролирал стоките, подлежащи на унищожаване, и отговорник на склад, който е трябвало да ги предава за унищожаване.

Стоките са били иззети при проверки на ГКПП „Капитан Андреево“ заради незаконен внос. По установения ред те е трябвало да бъдат унищожени. Останалите трима обвиняеми са служители на фирма, ангажирана с тази дейност.

При операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на 11 септември в Хасковска област, Свиленград, ГКПП „Капитан Андреево“, както и в Ямбол и Елхово, е установено, че част от стоките са били фиктивно унищожени. Според държавното обвинение петимата са съпричастни към схемата.

В рамките на операцията са извършени претърсвания и изземвания на множество адреси и автомобили. Петимата са задържани за срок до 72 часа.

#унищожаване на стоки #митничари в Хасково

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