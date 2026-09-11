Задържаха 9 души за схема с отклоняване и продажба на конфискувани стоки

ГДБОП и Агенция „Митници“ разкриха схема за отклоняване и продажба на конфискувани контрабандни стоки. При специализирана операция са задържани девет души, сред които шестима служители на Агенция „Митници“.

Акцията е започнала рано тази сутрин и се провежда на територията на Свиленград, Елхово и ГКПП „Лесово“. Продължава и проверката на митнически складове, като предстои пълна инвентаризация на наличностите.

Според разследването част от иззетите при незаконен внос от Турция стоки, които е трябвало да бъдат унищожени, са били отклонявани преди загробването им. След това дрехи, обувки, парфюми и други артикули са били продавани в страната, включително онлайн.

ГДБОП работи по случая от няколко месеца. Операцията е проведена в момент, когато част от стоките са били в процес на унищожаване.

Материалите по случая са докладвани на Окръжната прокуратура в Хасково.