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Христо Стоичков посети детския футболен турнир "Пътя към звездите" в Бургас

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Спорт
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Легендарният български футболист работи за осъществяването на различни ученически и юношески програми в България.

Христо Стоичков
Снимка: БТА
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Христо Стоичков работи съвместно с ФИФА и Българския футболен съюз за осъществяването на различни ученически и юношески програми у нас. Носителят на Златната топка посети четвъртото издание на детския футболен турнир "Пътя към звездите" в Бургас.

Контактите на легендарния играч и ролята му на посланик на футбола във ФИФА биха помогнали за развитието на играта сред младите у нас.

"Като ни дадат цялата документация, подписана, оттам нататък футболният съюз има процедура, която е длъжен да предостави на ФИФА. Програмата е за всички училища и се казва "ФИФА сокър скул". Съществува в много държави, в които съм бил. Посланик съм на 150 държави за тази програма. Обикалям навсякъде и правим тези програми. Надявам се, че един ден и в България ще го има това", сподели легендарният български футболист.

Стоичков отказа да коментира ситуацията в ЦСКА и напрежението около Христо Янев, но пък пожела успех на мъжкия ни национален отбор по волейбол.

"След толкова много мъки Любо Ганев направи така, че волейболът отново да се върне и отново да радваме хората. Надявам се, че днес ще бъде уникален ден за българския волейбол. Надявам се над втора победа и отборът да върви нагоре", допълни дългогодишният футболен национал.

Вижте целия обект във видеото.

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