Делото "Сияна": Съдът разглежда молбата за освобождаване от ареста на подсъдимия Георги Александров

Съдът в Плевен разглежда молбата за освобождаване от ареста на Георги Александров, подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. По делото вече повече от 7 месеца не е изготвена комплексната експертиза, която съдът назначи.

На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Вчера обаче от Окръжния съд в Плевен съобщиха, че експертизата все още не е внесена в деловодството на съда, тъй като не е готова. Така че днес съдът ще трябва да насрочи 13-ото заседание.

БНТ научи, че автотехническата част на експертизата е изготвена, но не е готова едната от медицинските части и тъй като експертизата е комплексна, поради това тя все още не може да бъде внесена в съда.

Днес Сияна щеше да навърши 14 години.

Николай Попов - баща на Сияна: "Смятам, че експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода. Това, което предрекох, ако помните, още преди няколко месеца. Така че се надявам съдът да не се допусне това безобразие, защото има безспорни доказателства, че обвиняемият Георги Александров е извършител на деянието, за което е обвинен, и не е нужна автотехническа експертиза, за да остане той зад решетките. Има свидетелски показания, десетки, място на удара. Ясно е, че това е станало в лентата на дядото на Сияна и че очевидно обвиняемият носи отговорност." Явор Нотев - адвокат на подсъдимия: "Експертиза и днес няма, срокът за подготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право, аз не знам дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. 1 и 6 месеца е период, говоря за времето, което е изминало от датата на произшествието, е достатъчно да се подготви и да се защити научна степен, все пак експертите боравят с готови формули, методики, които би трябвало да бъдат да тяхно въоръжение."

Протестиращи пред Съдебната палата в Плевен за кратко блокираха движението и настояха да не бъде изменена мярката за неотклонение на подсъдимия по делото.

"Искаме справедливост за децата. За нашите деца и за Сияна, които са убити на пътя несправедливо."