Днес Сияна трябваше да навърши 14 г.: Ново заседание по делото за загиналото момиче в катастрофа край Телиш

В Окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Час преди това пред Съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост.

Днес трябва да се проведе 12-ото поред заседание по делото за катастрофата. Пореден знак на съдбата е, че днес момичето трябваше да навърши 14 години. Това е нейният рожден ден. Но завинаги остана на 12 години и половина.

На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Вчера обаче от Окръжния съд в Плевен съобщиха, че експертизата все още не е внесена в деловодството на съда, тъй като не е готова.

Така че днес съдът ще трябва да насрочи 13-ото заседание с надеждата, че най-накрая експертизата, която беше назначена от съда преди близо половин година, ще бъде готова.

БНТ научи, че автотехническата част на експертизата е изготвена, но не е готова едната от медицинските части и тъй като експертизата е комплексна, поради това тя все още не може да бъде внесена в съда.

В съда обаче е внесена молба от подсъдимия за изменение на неговата мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека, като един от мотивите на неговата защита е именно това, че експертизата не е готова и делото ще се проточи дълго време, заради което той иска да излезе на свобода.

По този повод пък бащата на Сияна, Николай Попов, свиква протест пред Окръжния съд в Плевен, на който ще поиска да не бъде изменена мярката за неотклонение на подсъдимия по делото.