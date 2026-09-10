След множество сигнали: РИОСВ-Бургас ще санкционира „Лукойл Нефтохим“ заради разпространение на неприятни миризми

РИОСВ-Бургас ще санкционира „Лукойл Нефтохим Бургас“ заради разпространението на неприятни миризми, извън производствената площадка на рафинерията.

Решението идва след десетки сигнали на жители на Бургас за силна миризма на газ и нефтопродукти през изминалата нощ в различни части на града. 40 сигнала са постъпили в регионалната екоинспекция, а 25 в общината, като част от хората съобщават и за затруднено дишане.

Последвалата проверка на регионалната екоинспекцията е установила нарушение на условие в комплексното разрешително на предприятието, свързано с интензивно миришещите вещества. Данните от мониторинговите станции не показват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух. Отчетени са обаче по-високи концентрации на бензин, в района на кв. “Долно Езерово”.