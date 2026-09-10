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Дерой Дуарте: Лудогорец има самочувствието и класата да бъде шампион

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Спорт
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Целта е винаги една - да бъдем шампиони, заяви полузащитникът на "орлите".

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Дерой Дуарте смята, че Лудогорец има самочувствието и класата да си върне титлата в Първа лига през този сезон. Полузащитникът остава положително настроен, макар и някои колебания, които разградчани изпитаха в последните си мачове от родния елит.

Пред БНТ нидерландецът говори и за своето участие на световното първенство това лято с националния отбор на Кабо Верде, както и за гола, който отбеляза срещу Аржентина в първия кръг от елиминациите.

„Изразът – Мечтата се сбъдна – напълно важи за тази ситуация. Всяко дете си мечтае да играе на световното първенство и да отбележи гол. Това е нещо велико, за нас беше специално изобщо, че участвахме на шампионата. Това, че излязохме и се изправихме срещу Аржентина беше нещо невероятно. Не мога да мечтая за нищо по-добро. Когато си от малка държава, никой не очаква нищо от теб. Аз от малък знаех, че този момент ще дойде и си казвах, че ще вкарам гол", каза националът на "сините акули".

Той се върна и към темата, свързана с шансовете на "орлите" да станат шампиони в първенството.

Разбира се, целта в Лудогорец винаги е една – клубът да бъде шампион. Тимът започна с пет поредни победи, имахме и липса на късмет в някои мачове, в които завършихме наравно, но аз съм положително настроен. Имаме самочувствието и класата да бъдем шампиони. Ще направим всичко възможно това да се случи“, коментира Дуарте.

Цялото интервю с Дерой Дуарте гледайте тази неделя в предаването „Арена спорт“ от 12:30 часа в ефира на БНТ 1.

#Първа лига 2026/2027 #Дерой Дуарте #ПФК Лудогорец

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