Президентът Илияна Йотова връчи наградите в Конкурса за есе на студенти и ученици от българските общности зад граница

В Централния военен клуб бяха връчени наградите в Конкурса за есе за студенти и ученици от българските общности зад граница, който се организира за втора поредна година от Българското национално радио.

Инициативата се провежда под патронажа на държавния глава с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието. Основната цел на конкурса е изграждането на мост между Родината и сънародниците ни, които живеят зад граница.

Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 г. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Имаме много съюзници в тази кауза, а тази кауза е мащабна. Ние не разделяме хората, ние не казваме „наши“ и „ваши“ българи. Ние не казваме „наши“ и „чужди“ българи. Ние навсякъде сме българи и хванати, както в чудесното българско хоро, което преди малко видяхте, всички заедно, ръка за ръка, в един огромен кръг, защото се държим здраво един за друг, помагаме си, когато това е необходимо, и се радваме на общите си празници.“