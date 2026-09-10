Необичайна конвенция: Републиканци в опит да спечелят междинните избори

Море от червени шапки, добре познатите любими на Доналд Тръмп песни и пламенни речи. Конвенцията на Републиканците в Тексас - първа по рода си за Междинни избори, но съвсем в стила на Тръмп и партията му. По-малко от 8 седмици преди вота за Камарата на представителите и Сената, Тръмп е твърдо решен да се бори за всеки глас.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Гласувайте за Републиканската партия и ще накараме света да ни диша прахта с години напред."

Американският президент, чиито рейтинг достигна най-ниското ниво за 10-годишното му присъствие в политиката, е сочен от анализатори като една от причините демократите да имат преднина в сондажите. Залогът е висок - очаква се Републиканците да загубят мнозинство и в двете камари на Конгреса. Тръмп е уверен, че именно той може да обърне вота.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Представете си, че съм на бюлетината. Там съм. Само още веднъж. Защото, ако загубим, вие ще загубите границите си, ще загубите данъчните си облекчения. Ще загубите сигурността и парите си."

Отлив дори сред МАГА-движението има заради войната в Иран и високите разходи за живот. Именно обещание за приходи отправи Доналд Тръмп, но не обясни как би го осъществил.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Ако спечелим, ще спечелите и вие и ще получите 5000 долара. Ще го наречем "Дивидента Тръмп".

270 млн. са пълнолетите американци или с други думи - над 1 трилион долара би струвала идеята на американския президент.

Финансовият министър Скот Бесент беше човекът, който изтъкна постиженията на администрацията - най-вече сериозни данъчни облекчения. Не спести и критики към демократите.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Ако получат власт, първото нещо, което ще направят, е да разрушат всичко, създадено от администрацията на президента Тръмп. Ще твърдят, че налагат данъци на богатите, а всъщност ще бъркат в джоба на средната класа. Ще отнемат финансирането на силите за сигурност, ще подкопаят честния вот, ще отворят границите и ще пуснат престъпниците да се разхождат спокойно."

Знаково беше отсъствието на част от кандидатите за Конгреса, включително в райони, където битката се очертава като особено осопорвана. Голямата изненада обаче беше видеообръщение на сенатора-демократ от Пенсилвания Джон Фетерман, който представи републиканския кандидат за сенатор.

Джон Фетерман, сенатор от Демократическата партия: "Да, аз съм демократ. Защо се обръщам към вас ли? Защото съм демократ със здрав разум. Винаги ще поставям Америка на първо място и винаги ще отхвърлям крайностите и социализма."

Тази вечер предстои реч на вицепрезидента Джей Ди Ванс, а финал на републиканската конвенция се очаква да постави отново Доналд Тръмп.