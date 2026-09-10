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Тръмп обеща по 5000 долара за глас на междинните избори в САЩ

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Американците, навършили пълнолетие са почти 270 млн., което означава, че идеята ще струва около 1,35 трилиона долара, Тръмп не обясни откъде ще дойдат тези средства

тръмп обеща 5000 долара глас междинните избори сащ
Снимка: АП/БТА
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Американският президент Доналд Тръмп откри необичаен двудневен предизборен конгрес на Републиканска партия по-малко от 2 месеца преди междинните избори в САЩ в началото на ноември. В опит да мобилизира гласоподавателите Тръмп ги призова да си представят, че гласуват за него и обеща по 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин при победа.

Привърженици в бляскави костюми, сувенири, музика и гръмки речи - конгресът на Републиканската партия в Далас притежава всички характеристики на традиционно партийно събитие. Необичайното е, че то послужи като предизборен митинг, какъвто се провежда на президентски, а не преди междинни избори. Залогът за Републиканската партия е да запази контрола си в Конгреса.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Моля ви да си представите, че името ми фигурира в листите. Нали съм там. Само още веднъж. Защото ако загубим, ще изгубите границата си, ще загубите данъчните си облекчения, сигурността и благосъстоянието си".

Президентът Доналд Тръмп, чието влияние върху Републиканската партия остава абсолютно, отново постави себе си в центъра на предизборната кампания. На фона на спадащ рейтинг заради войната в Иран и високите разходи за живот, Тръмп обеща:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на Съединените щати – и двете, благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на Съединените щати“.

Американците, навършили пълнолетие са почти 270 милиона, което означава, че идеята му ще струва около 1,35 трилиона долара. Тръмп не обясни откъде ще дойдат тези средства, но постави условие дивидентът да бъде изразходван в САЩ.

В речта си Тръмп не пропусна да разкритикува демократите, като ги нарече "радикална левица".

Заяви още, че войната с Иран едва ли ще приключи до междинните избори през ноември, добавяйки че цената на петрола ще спадне едва след победата на САЩ. Заради проточилия се конфликт рейтингът на Тръмп е достигнал ново дъно - според последно проучване на "Файненшъл таймс" само 33% от избирателите одобряват работата му като президент.

Експерти са на мнение, че необичайният конгрес на републиканците в Далас едва ли ще промени настроенията. Отново според сондажите демократите са много по-ентусиазирани да гласуват тази есен, което е предпоставка за оспорван вот.

#5000 долара на глас #Доналд Тръмп #междинни избори #САЩ

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