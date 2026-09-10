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"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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6-годишно момче, нападнато и нахапано от шест кучета във Враца, вече е претърпяло две операции. Детето е настанено във Врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение д-р Иван Чолашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо.

д-р Иван Чолашки, началник на Отделение по хихургия, МБАЛ „Христо Ботев“, Враца: „Състоянието на детето след извършените операции е отлично, може да се каже. Бързо се възстановява, контактен е, адекватен е малкият пациент. Той е истински герой, съвсем стоически понесе тези предизвикателства на тежките наранявания. Възстановява се бързо.“

В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Детето трябва да бъде първокласник и предстои да започне училище. Според д-р Чолашки е възможно то да не успее да бъде сред връстниците си в първия учебен ден, но лекарите се надяват възстановяването да бъде достатъчно бързо.

д-р Иван Чолашки, началник на Отделение по хихургия, МБАЛ „Христо Ботев“, Враца: „Ние имаме надежда, че ще се възстанови бързо. Ако е възможно, дори до първия учебен ден да приключи болничното лечение, за да може този много важен момент в живота на всяко едно дете да бъде адекватен и той да бъде заедно с неговите връстници. Естествено, лечението ще продължи в домашни условия по-дълго време.“

Лекарят посочи, че след изписването ще бъде необходимо продължаващо медицинско наблюдение, рехабилитация и работа с психолог заради преживяната психическа травма.

„И медицинското наблюдение, работа с психолози, рехабилитация и други процедури, които могат да бъдат извършени в домашна среда. Смятам, че престоят на пациента в болница трябва да бъде толкова, колкото е необходимо, а домашната обстановка е мястото, където възстановяването е по-пълноценно и по-бързо.“

Бабата на детето Иглена Миладинова, която е неотлъчно до него в болницата, разказа, че семейството е силно притеснено от случилото се.

„Всички сме в шок. Просто много сме притеснени за случая, детето да се оправи. И просто очакваме да се възстанови детето и да се оправи. Да се стегне и да тръгне на училище. Най-вече да бъде добър ученик.“

Семейството е категорично, че ще потърси правата си заради нападението. По думите на близките собственикът на кучетата е бил многократно предупреждаван да ги държи в двора си. След инцидента близките настояват и за работа с психолог, който да помогне на детето да преодолее последствията от преживяното.

Случаят отново повдига въпроса за контрола върху животните и реакцията на институциите при подадени предварителни сигнали. Близките на детето твърдят, че за кучетата е имало предупреждения, но мерки не са били предприети навреме.

Вижте още в прякото включване на Мирослава Георгиева

#работа с психолог #шест кучета #нападнаха #6-годишно дете #Възстановяване #Враца

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