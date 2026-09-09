Кучета нахапаха 6-годишно дете във Враца: Животните са домашни и са били пуснати свободно

Кучета нахапаха 6-годишно дете във Враца. То е прието в болница със сериозни наранявания по цялото тяло. Животните са домашни и били пуснати по улицата.

Шестгодишното дете е настанено в болницата във Враца със жестоки наранявания по цялото тяло. Момченцето е било нападнато и ухапано от 6 кучета. Всичко се е случило вчера следобед, когато детето, заедно със семейството си, се прибирало към къщи - в една от вилните зони на Враца, в местността Мало Краище. Когато са се прибирали, кучета от съседен имот са били пуснати на свобода по улицата. Стопанинът многократно е бил предупреждаван кучетата да бъдат прибрани и завързани в имота.

Детето е било първо прието от ЦСМП, претърпяло е две хирургични интервенции в Хирургичното отделение на врачанската болница. Към момента детето е стабилизирано. Психичните травми, които остават за него, тепърва ще се обсъждат със социалните служби и психиатър.

В следобедните часове, когато семейството на Красимира се прибирало вкъщи, по улицата внезапно се спуснали шест кучета от съседния имот.

Красимира Миладинова, майка на детето: „В този момент малкият ми син побегна напред пред нас, а ние бяхме по-назад. Кучетата се спуснаха на него и аз, като чух, че детето писна и ревна, и викам на големия ми син: „Побегни напред и виж какво стана с детето“. Те направо са го изяли – крачетата, ръцете, главичката отзад. Даже вика: „Мамо, аз не мога да виждам с очите“.“

Заради жестоките рани по тялото на момчето се наложило лекарите от врачанската болница да направят две операции.

д-р Иван Чолашки, началник на Хирургично отделение в МБАЛ Враца: „Сериозни наранявания по цялото тяло, множество разкъсни рани, ухапвания. Някои, които са в опасна зона, в близост до магистрални кръвоносни съдове, с непряка опасност за живота, но в много сериозно състояние е детето.“

Потърсихме стопанина на кучетата, но имотът беше заключен, а животните – вързани в двора. Мъжът е на около 80 години и е бил предупреждаван многократно да не ги пуска свободно извън имота си.

Красимира Миладинова, майка на детето: „Аз му казах много пъти: „Затвори си кучетата“, не. Той не слуша и всичко му беше на майтап. Самите кучета са зли и се пускат.“

Тошка Радкова, роднина: „Снаха ми каза „Взимаш пръчка за нагоре да минаваш“. Е, та то 10 години живеят там и той мерки не взима и ние какво трябва да направим.“

Семейството е подало жалба в полицията.

Верка Велкова, баба на детето: „Да си понесе последствията, защото е предупреден хиляди пъти.“

Момченцето е в шок от случилото се.

Красимира Миладинова, майка на детето: „Стрес има детето и отведнъж се трепва на леглото и вика: „Мамо, кучетата“. Много се е наплашил.“

Пострадалото дете ще бъде първокласник. Но преди това трябва да се оправи от травмите. Тепърва с него ще работят и психолози.