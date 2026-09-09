Жоел Цварц: Играхме и за треньора

Героят на ЦСКА Жоел Цварц, който вкара два гола във вратата на Левски за успеха с 4:2 в двубоя за Суперкупата на България, сподели мнението си за битката с Левски. Той каза, че тимът му е играл за наставника Христо Янев, който напуска отбора след този мач.

„Беше красив мач за ЦСКА. Играхме и за треньора, който каза, че ще напусне. Беше тежък мач. Тежък съперник. Свършихме отлична работа. Никога не трябва да ни подценяват. И днес показахме защо. Взехме суперкупата, играхме като отбор и направихме всичко, както трябва. Христо Янев знае какво е ЦСКА и ни мотивира. Благодаря на феновете за подкрепата. Обичаме ви!“, каза Цварц.