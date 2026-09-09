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Суперкупа на България: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
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БНТ
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18:26, 09.09.2026
Спорт
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Снимка: Startphoto.bg
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Копирано в клипборда
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г.
#ПФК Левски София
#ПФК ЦСКА София
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