Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА

Маркус Гиуздол седна на пейката на ЦСКА.
ЦСКА намери своя нов старши треньор. „Армейците“ ще бъдат водени от Маркус Гиздол, анонсираха днес официално от клуба. Германецът сложи подписа си под договор с „червените“ до края на настоящия сезон, но в него има опция, позволяваща му да остане за още една година.
Наставникът ще дебютира начело на тима от Борисовата градина на 11 октомври срещу ЦСКА 1948 в 11-ия кръг в Първа лига. В последните дни името на Гиздол се свързваше усилено със столичния тим, като още вчера медиите в неговата родина загатнаха, че ще поеме отбора, който до момента бе воден от временния треньор в лицето на Дани Моралес.
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За последно той е водил Кайзериспор, като изкарва при турците през 2025/2026. За това време е чертал на треньорската дъска на отбора от Кайсери за 8 мача в Турската суперлига.
57-годишният специалист има огромен опит в Бундеслигата, където записва близо 200 срещи. Роденият в Гайслинген ан дер Щайге треньор е водил местните Салах, Кучен, Гайслинген, Зоненхоф Гросаспах, Улм, Хамбургер ШФ, Хофенхайм и Кьолн, руския Локомотив Москва и турския Самсунспорт. Наставникът трупа треньорски опит начело още на вторите отбори на Щутгарт и Хофенхайм. Освен това е бил асистент на Ралф Рангник в Шалке 04, където през 2011 г. печели Купата на Германия.
В щаба на бившия футболист влиза Райнер Видмайер. Подобно на Гиздол, той също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър, германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург. За кратко германецът води първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт.