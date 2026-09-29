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Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Маркус Гиуздол седна на пейката на ЦСКА.

Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА
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ЦСКА намери своя нов старши треньор. „Армейците“ ще бъдат водени от Маркус Гиздол, анонсираха днес официално от клуба. Германецът сложи подписа си под договор с „червените“ до края на настоящия сезон, но в него има опция, позволяваща му да остане за още една година.

Наставникът ще дебютира начело на тима от Борисовата градина на 11 октомври срещу ЦСКА 1948 в 11-ия кръг в Първа лига. В последните дни името на Гиздол се свързваше усилено със столичния тим, като още вчера медиите в неговата родина загатнаха, че ще поеме отбора, който до момента бе воден от временния треньор в лицето на Дани Моралес.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)


За последно той е водил Кайзериспор, като изкарва при турците през 2025/2026. За това време е чертал на треньорската дъска на отбора от Кайсери за 8 мача в Турската суперлига.

57-годишният специалист има огромен опит в Бундеслигата, където записва близо 200 срещи. Роденият в Гайслинген ан дер Щайге треньор е водил местните Салах, Кучен, Гайслинген, Зоненхоф Гросаспах, Улм, Хамбургер ШФ, Хофенхайм и Кьолн, руския Локомотив Москва и турския Самсунспорт. Наставникът трупа треньорски опит начело още на вторите отбори на Щутгарт и Хофенхайм. Освен това е бил асистент на Ралф Рангник в Шалке 04, където през 2011 г. печели Купата на Германия.

В щаба на бившия футболист влиза Райнер Видмайер. Подобно на Гиздол, той също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър, германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург. За кратко германецът води първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА #Маркус Гиздол

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