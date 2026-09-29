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УЕФА с щедра сума за клубовете, чийто футболисти са играли в Лигата на нациите

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Спорт
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Парите се отнасят за сезон 2024/2025.

уефа щедра сума клубовете чийто футболисти играли лигата нациите
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Европейската футболна асоциация (УЕФА) ще разпредели 31,5 милиона евро между клубовете, чиито играчи са участвали в турнира Лига на нациите през сезон 2024/25, съобщиха от централата в Нион.

Плащането е част от меморандума за сътрудничество между УЕФА и Асоциацията на европейските футболни клубове, в която членуват повече от 800 отбора от цяла Европа.

От УЕФА посочиха, че общата сума, която клубовете ще си разпределят за участието на техни играчи в Лигата на нациите през сезон 2024/25, през настоящия сезон 2026/27 и квалификациите за Евро 2028 е 104 милиона евро.

Общо 611 клуба от цяла Европа, някои от тях аматьорски, ще вземат дял от сумата от 31,5 милиона евро. Най-много пари ще получи РБ Лайпциг - 353 000 евро, тъй като е имал цели 16 национали.

#УЕФА Лига на Нациите

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