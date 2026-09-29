Бразилия срази Австралия в голово шоу, но даде свидна жертва

Бразилия победи Австралия с 4:2 в приятелски футболен мач, игран в Бризбейн.

На почивката резултатът бе равен - 2:2, но през втората част петкратните световни шампиони стигнаха до успеха с голове на Бруно Гимараеш и Винисиус Жуниор от дузпа.

Вандерсон даде преднина на Селесао с попадение в 3-а минута, но Алесандро Чиркати изравни за домакините в 30-ата. Австралия направи пълен обрат с гол на Конър Меткалф в 34-а минута, преди капитанът на тима Рафиня да изравни в самия край на първата част от дузпа. Рафиня е почувствал дискомфорт в дясното бедро, което принуди старши треньора на Бразилия Карло Анчелоти да го замени на полувремето с Ендрик.

Именно Ендрик асистира на Бруно Гимараеш за третия гол за Бразилия в 70-а минута. Винисиус оформи крайното 4:2 за "кариоките" от дузпа десет минути преди края.

Това е втора контрола между двата отбора в Австралия, като преди четири дни срещата завърши 1:1.

Следващата проверка на Бразилия е в събота, 3 октомври, срещу Индия.