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Илияна Йотова: Съхранението на езика и идентичността на българската общност в Молдова е от взаимен интерес

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Президентът се срещна с вицепремиера и външен министър на Молдова Михай Попшой

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Снимка: Президентство на Република България
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Както България, така и Молдова имат интерес значителната българска общност в страната да съхрани езика си, своята идентичност, култура и традиции. Обща цел трябва да бъде и насърчаването на инвестициите особено в Тараклия – район, компактно населен от етнически българи, за да имат хората там перспектива за развитие. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой, който е на посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Българският държавен глава и молдовският вицепремиер отбелязаха добрите двустранни отношения и значението на българската диаспора като мост между двете държави. Президентът посочи, че в рамките на плана за административно-териториално преустройство на Молдова с взаимни усилия е постигнат консенсус за запазването на целостта на Тараклия. Илияна Йотова и Михай Попшой подчертаха, че са видими вече положителните резултати от преобразуването на Тараклийския университет във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“. „Освен че нарасна броят на студентите и се повиши качеството на образованието, той е и възможност за развитие на региона“, каза министър Попшой. Президентът акцентира и върху необходимостта от стимулиране на български инвестиции в Молдова, като предложи създаването на индустриална икономическа зона с участието на двете държави, което ще обърне негативните демографски тенденции в региона.

На срещата беше обсъден и проектът за радиоизлъчване на програма на Българското национално радио. Това ще разкрие и възможности за студентите във филиала на Русенския университет да се включат в и да работят за радио програмата, каза Илияна Йотова.

Илияна Йотова приветства прогреса на Молдова в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. „Страната ви показва бърз и устойчив напредък в този процес, което говори за много добра организация. В наше лице имате голям съюзник по пътя към европейско членство“, каза президентът, като заяви политическата и практическата подкрепа, която България може да окаже. От своя страна заместник министър-председателят и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой благодари за постоянната и твърда подкрепа на България по европейския път на Молдова.

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