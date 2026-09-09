БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна...
Чете се за: 05:37 мин.
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към...
Чете се за: 07:17 мин.
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задълбочаване на двустранните отношения обсъдиха вицепремиерът Иво Христов и външният министър на Молдова Нихай Попшой

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
вицепремиерът иво христов срещна външния министър молдова нихай попшой
Снимка: Министерски съвет
Слушай новината

Вицепремиерът Иво Христов проведе среща със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република Молдова. Сред акцентите в разговора бяха задълбочаването на двустранните отношения, европейската интеграция на Молдова и въпросите, свързани с Тараклийския регион, съобщиха от правителствената пресслужба.

По време на срещата бе подчертано, че България и Молдова традиционно поддържат отлични двустранни отношения, основани на силни исторически и културни връзки и споделени европейски ценности. Обсъдени бяха и възможностите за по-нататъшното разширяване на двустранното партньорство в области от взаимен интерес.

В хода на разговора бе отбелязано, че България разглежда българската общност в Молдова като важен мост между двете страни и допълнителен фактор за развитието на сътрудничеството. Обсъдена беше и административно-териториалната реформа в Молдова. България оцени ангажимента на молдовското правителство за запазване на териториалната цялост на Тараклийския район, както и условията за съхраняване на националната, културната и езиковата идентичност на българската общност.

Вицепремиерът Христов подчерта, че страната ни подкрепя европейската интеграция на Молдова и е готова да споделя своя опит в процеса на присъединяване към ЕС. В този контекст беше подчертана важността на устойчивия и последователен процес на реформи и зачитането на правата на националните малцинства в съответствие с европейските стандарти.

#вицепремиерът Иво Христов #външен министър #молдова

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
1
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
2
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
3
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки
4
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
5
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
6
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Политика

"Величие" издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент и на Юлиана Матеева за вицепрезидент
"Величие" издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент и на Юлиана Матеева за вицепрезидент
Кабинетът предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи Кабинетът предлага облекчаване на достъпа до семейни помощи
Чете се за: 01:00 мин.
Министерският съвет прие решение за актуализация на пътната карта за завършване на АМ "Струма" Министерският съвет прие решение за актуализация на пътната карта за завършване на АМ "Струма"
Чете се за: 01:22 мин.
Илияна Йотова: Съхранението на езика и идентичността на българската общност в Молдова е от взаимен интерес Илияна Йотова: Съхранението на езика и идентичността на българската общност в Молдова е от взаимен интерес
Чете се за: 02:50 мин.
ЦИК: До 15 октомври ще се извърши ремонт и профилактика на всички машини, с които разполага държавата ЦИК: До 15 октомври ще се извърши ремонт и профилактика на всички машини, с които разполага държавата
Чете се за: 03:07 мин.
Божидар Божанов, ДБ: Президентът трябва да бъде противотежест на властта Божидар Божанов, ДБ: Президентът трябва да бъде противотежест на властта
Чете се за: 07:57 мин.

Водещи новини

Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен транспортен оператор"
Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" през юни, е освободен от ареста Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" през юни, е освободен от ареста
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Подписаха Националния рамков договор: За какво ще плаща Здравната каса до 2028 година? Подписаха Националния рамков договор: За какво ще плаща Здравната каса до 2028 година?
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система? PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система?
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Летищата във Великобритания след техническия срив – очаква се...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Цените на горивата у нас: Поскъпват ли дизелът и бензинът?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Сръбският президент разпусна парламента и свика предсрочни избори
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ