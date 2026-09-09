София и Сандански с шанс за „Европейски столици на туризма 2027“

София и Сандански са сред 16-те финалисти в конкурса „Европейски столици на туризма 2027“. Двата български града продължават надпреварата в различни категории – София при градовете с над 100 000 жители, а Сандански при дестинациите между 25 000 и 100 000 жители. Така България се превръща в единствената държава, която достига до финала и в двете категории. Конкурсът се организира от Европейската комисия.

София е сред осемте финалисти при градовете с над 100 000 жители. До тази селекция столицата стига след независима експертна оценка на 43 кандидатури от 18 държави.

Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“, СО: „За първи път се осмеляваме да кандидатстваме по този конкурс, който за първи път е обединен под наименованието „Европейска столица на туризма“. Следващата стъпка е интервю с представител на журито и на 18 - 19 ноември ще защитим кандидатурата в Брюксел.“

Кандидатурата на София е изградена около четири направления – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество. Столицата се представя с концепцията „Столица на близостта“.

От хилядолетното наследство в центъра като храм-паметника „Св. Александър Невски“ и античния комплекс „Сердика“ до Витоша, само на няколко километра оттук, София събира история, култура и природа в едно туристическо преживяване.

София залага и на интегрираната система на обществения транспорт – метро, автобуси, трамваи и тролеи, които свързват различните части на града. Именно тази достъпност е един от аргументите, с които столицата се представя пред европейското жури.

Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“, СО: „Печелим с това, каквото всъщност София е нашата кандидатура, основната цел беше да покажем София на близостта, с откровеността на София. София е многолика.“

В другата категория за по-малки дестинации – Сандански е избран сред осемте финалисти от общо 40 кандидатури от 17 държави. Градът разчита на природните си дадености и балнеологията, като представя възможностите си за устойчив туризъм.

Атанас Стоянов, кмет на Сандански: „Сандански има уникални природни дадености, балнеолечебен климат, води, екологична храна и слънчеви хора. Туризмът е основен отрасъл за община Сандански. Нашата цел е община Сандански да стане целогодишна туристическа дестинация и се радваме, че Европа вече оценява тези наши усилия и сме на финал на „Европейска столица на туризма“.“

А евентуалното им спечелване би донесло международна видимост не само за София и Сандански, но и за България като туристическа дестинация.

Петя Стефанова, Министерство на туризма: „Министерството на туризма ще ги подкрепи, ще съдейства с всичко, с което е възможно да допринесе. Ще проведем среща с кметовете на двата града и екипите им. След Джиро д’Италия, след спечелването на домакинството на Евровизия, наистина имаме възможност, поредна възможност да бъдем под прожекторите и да се представим, надявам се, достойно.“

Финалът ще бъде в Брюксел на 18 и 19 ноември.