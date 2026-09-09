Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" през юни, е освободен от ареста

Шофьорът Енчо Динев, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" край Ямбол, е освободен от ареста преди седмица.

Причината е изтичането на максималния двумесечен срок за задържане под стража без внесен обвинителен акт. Разследването по случая продължава.

Очаква се тройната автотехническа експертиза, която трябва да изясни причините за инцидента и състоянието на камиона. По данни на защитата експертизата все още не е готова.

При катастрофата на 24 юни загинаха две 9-годишни деца от школата на "Славия" и бащата на едното от тях.