Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"

Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха на място, след като ТИР спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза колата, в която са пътували.

Треньорът на децата и приятелката му са в болница с тежки наранявания.

Товарен автомобил, който пътува към София, пука предна лява гума, разрушава мантинелата, навлиза в съседното платно и помита лек автомобил, в който са пътували 5 човека.

Двете деца са загинали на място, както и бащата на едното момче. Шофьорът е с отрицателна проба за алкохол и наркотици, задържан е за 24 часа.

Образувано е досъдебно производство.

В случая не е използвана въздушна линейка, защото състоянието на по-тежко пострадалата жена не го е позволявало.

Двамата пострадали са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в МБАЛ - Ямбол.

доктор Валентин Вълчев - зам.- директор на МБАЛ " Св.Пантелеймон" - Ямбол: "Мъж на 46 години в стабилно общо състояние с лека черепно-мозъчна травма. След проведените консултации и образна диагностика беше госпитализиран в хирургичното отделение на болницата. Проблемна остава другата пострадала пациентка - на 49 години. Тя е в тежко състояние с опасност за живота с тежка политравма. В момента е госпитализирана в реанимацията на болницата и се оценява проблема с травма на коремен орган."

Заради смъртта на двете момчета президентът на "Славия" Венци Стефанов е обявил един месец траур.

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