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Европа под топлинен купол: 94 милиона преживяха екстремни жеги

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Екстремни жеги във Франция
Снимка: БТА
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68 хиляди домакинства останаха без електричество във Франция, заради жегите. Страната днес преживява поредния горещ ден с температури над 40 градуса.

Заради високите температури атомните централи в страната ограничиха работата си. Много туристически забележителности, включително Айфеловата кула и Лувъра въведоха намалено работно време.

Горещо, по-горещо и все по-горещо. 94 милиона души в Европа днес са подложени на екстремна жега.

За втори път от 24 години британската Метерологична служба издаде червен код, което означава, че времето е опасно дори за хора без здравословни проблеми. Над 1000 училища в Англия и Уелс са затворени. Властите призоваха да се пътува, само ако е изключително наложително.

Заради жегите Конференцията за адаптиране към климатичните промени беше отменена.

Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН: "Лондон преживява един от най-горещите дни в годината. Лондон не само бие тревога - той прегрява."

В Италия 16 града са поставени под червен код. Заради високото потребление на електроенергия, в някои райони на Милано токът спря.

Марко Сегала, кмет на община Сан Джулиано: "Недопустимо е през 2026-та година да спира тока. Нищо не работеше. Дори в общината нямахме ток."

В Испания се опитват да свикнат юнскките температури да са около 44 градуса и прохлада да не настъпва през нощта.

"Беше ужасна, ужасна нощ. Включваш вентилатора, а въздухът е горещ. Няма как да се спи."

Нидерландия също се задъхва от жегата. Много влакове спряха да се движат, докато не отмине горещата вълна. Властите в Амстердам обявиха "хладни убежища" - това са магазини, театри, киносалони, в които хорат могат безплатно да пият вода и да останат по време на горещите часове.

"Не сме свикнали да строим жилища за горещ климат. Това е отчаяна мярка хората да се охладят за малко."

СНИМКИ:БТА

Почти седмица голяма част от Европа живее под топлинен похлупак. Липсата на вятър, облаци и дъжд не позволява на горещия въздух да се разсее, той продължава да се трупа и да става все по-горещ.

Себастиан Лиас, синоптик: "Студеният фронт, който се откъсна и се установи край бреговете на Португалия, действаше като прахосмукачка. Той "засмука" горещ въздух, който се издигаше над Северна Африка и го изпрати към Европа."

Прогнозите са, че следващата седмица ще има малка пауза от жегите, но след това горещата вълна ще продължи до 14 юли.

#16 градове в Италия #екстремни жеги в Европа #червен код #Великобритания #Франция

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