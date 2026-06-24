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Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара

Цанка Николова от Цанка Николова
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масло почти без мляко глобиха две български фирми предлагали пазара
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Краве масло, но почти без краве мляко в него. Това са предлагали на пазара две български фирми. Проверката е започнала по сигнал от трета фирма, която продава немско масло със същото наименование. КЗК е наложила глоба в размер на близо 310 хиляди евро на двете компании, които са предлагали фалшивото масло. Количеството от двете партиди вече е изтеглено от пазара и е насочено за унищожаване, увериха от Агенцията по безопасност на храните. Маслото е било продавано в магазините миналата година.

Макар на външен вид пакетчето да прилича на висококачествено краве масло, в него има предимно свинска мас и растителни мазнини. Вместо изискваните поне 80% млечна мазнина в маслата от тези две партиди е имало едва 5%. В останалите 95% съдържанието е било палмова, кокосова, соева и слънчогледова мазнина, както и свинска мас.

д-р Кремена Стоева, директор на Дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните: „От предлагане на пазара бяха спрени над 6 тона масло, което по лабораторно изследване се оказа, че не съдържа млечна съставка и опаковката е подвеждаща за потребителя.“

От комисията за защита на конкуренцията са наложили санкции на две фирми за заблуждаващо предлагане на продукт като масло и съдържание на над 95% немлечни мазнини.

КЗК: „По преписката се установи, че продукт, представян като „масло“ - „Deutsche Markenbutter“, съдържа над 95% немлечни мазнини. КЗК наложи на „Клас фуд“ ЕООД санкция в размер на 186 319.87 евро, а на „Алфа СД“ ООД – 123 369.62 евро. В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ростар БГ“ ООД, се установи, че двете дружества са разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.“

д-р Кремена Стоева, директор на Дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните: „За съжаление не успяхме да стигнем до самия производител, тъй като се установиха различни пропуски по веригите на доставки – липса на информация на етикетите на български език, липса на документи и придружителни документи по някои от доставчиците във веригата на доставки, което възпрепятства агенцията.“

И двете фирми заявиха, че не са знаели, че продават фалшиво масло и ще обжалват решението на КЗК.

Чавдар Спасов, собственик на "Клас фуд" ЕООД: „Аз съм предлагал масло, без да знам, че е фалшиво. Аз пазарувам маслото, което е с немски етикет, на което си е написан съставът, с необходимите документи, както казах – фактура и търговски документ. Аз също съм го продавал с фактура и търговски документи. Има направена проверка от БАБХ при мен, при която е установена цялата проследяемост на маслото. Не съм нарушил нито един закон.“

Стоян Христов, съдружник във фирма "Алфа СД" ООД: „Аз съм търговец, аз го купувам. Аз въобще не ги гледам нещата, аз не мога да опитвам всичко. Аз гледам да го купя и да го продам. И то гледаме да го продадем на възможно най-ниски цени, изгодни цени, за да могат в момента самите клиенти да бъдат доволни. Аз ако знам, че има проблем и ще има проблем, въобще няма да се занимавам с това нещо.“

От фирмата, цитирана в решението на КЗК като производител, отрекоха пред „По света и у нас“ да имат нещо общо с фалшивото масло. От Агенцията по безопасност на храните заявиха, че проверките за нередностите са започнали още в началото на миналата година. Mаслото е било разпространено на територията на цялата страна, но основните дистрибутори са в Бургас, Варна и София. По случая е сезирана и прокуратурата.

#две български фирми #без мляко #масло #глоба

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