Живот след примирието: Как се справят хората в буферната зона в Южен Ливан

Обявеното миналата седмица прекратяване на огъня между Израел и Хизбула отвори за журналисти много градове в Южен Ливан за първи път, откакто жителите им бяха евакуирани няколко месеца по-рано. Израелските бомбардировки и сухопътни операции сринаха десетки градове и села. Един от тях е Кайле, в района на Тир.

Градът е дом на около 5000 души.

Туфик Мохсин, член на управителния съвет на община Кайле: " Кайле е бил наричан "булката на брега". В момента е буквално разрушен. Няма вода, няма електричество, няма услуги, цели квартали са разрушени. Около 40% от града са напълно разрушени, останалата част е повредена, а обитаемите сгради са близо до срутване."

Развалините от имотите на Майсара Хемейда сега блокират цяла улица. Загубите за него далеч надхвърлят един дом.

Майсара Хемейда, жител на Кайле: "Тази къща е на повече от 100 години, съхранявам фураж за добитък в нея. Съседната беше четириетажна сграда. Имам ферма в долината. Тя също беше бомбардирана, заедно с кланицата. Около 80 слънчеви панела бяха унищожени. Но най-важното е, че съм добре. Парите идват и си отиват, но една душа си отива и не се връща."

Според ливанското здравно министерство във войната са загинали най-малко 4000 ливанци. Али Амер разказва за преживяното по време на израелската офанзива.

Али Амер, жител на Кайле: "Един снаряд мина през тавана ми. Благодаря на Бог за това. По-добре съм от другите, целите им къщи са сринати. Това е нашата земя, няма да отидем никъде. Тъжен съм. Ситуацията е много тежка.Всичко е тъжно, губиш хора, губиш всичко."

Властите казват, че ще им отнеме години, преди Кайле да може отново да приюти всичките си жители.