Първи случая на ебола в Европа - френски лекар се е заразил в Конго

Първи потвърден случай на ебола в Европа - доктор във Франция се е заразил по време на хуманитарна мисия в Конго.

Лекарят се е прибрал във Франция, където е установено, че е носител на заразата.

Мъжът е настанен в болница в стабилно състояние.

Конго обяви епидемия от Ебола през май, но според експерти, вирусът се циркулирал седмици по-рано.

До момента броят на потвърдените смъртни случаи е 260, а 1000 души са се заразили. Здравните работници са особено застрашени от заразяване с ебола, която се пренася чрез телесни течности.