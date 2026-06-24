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Жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи в почти цяла България днес

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В следобедните часове отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

Предимно слънчево ще бъде времето по крайбрежието на морето и в Югоизточна България. Ще духа слаб вятър от изток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 32°, в София – около 26°.

Утре в сутрешните часове на места в западната половина от страната ще има намалена видимост. Преди обяд ще бъде слънчево, но около и след обяд, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 33°, в София – около 28°, на морския бряг между 25° и 28°.

В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде слънчево, а по Северното на места в следобедните часове ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие – от север-североизток. Температурата на морската вода е 23°–24°.

И в планините след обяд в отделни райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

В петък ще бъде слънчево, а около и след обяд на места в Западна и Централна България ще превали дъжд, придружен с гръмотевици. Остават условията и за градушки.

През почивните дни и в началото на новата седмица ще бъде слънчево. Над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север.

Температурите ще се повишат и в понеделник ще бъде много горещо с максимални стойности между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието.

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#интензивни валежи #гръмотевични бури #жълт код #новини в Метрото

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