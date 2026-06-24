Регионалният министър за аферата "Баба Алино": Бих го нарекъл "широко затворени очи" или "организирана слепота"

Депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство край Варна. Изслушването се превърна в политически дебат за това кой е виновен за изникването на незаконното селище край Варна.

В началото обаче Иван Шишков показа снимки от Google, като през 2021 година се вижда, че в защитената територия има само няколко сгради. Но през 2023 година, когато са издадени първите удостоверения за търпимост, вече е започнало самото незаконно строителство. А през 2025 година пък се прави опит да се промени и подробният устройствен план, за да се узакони това незаконно строителство. От ГЕРБ попитаха защо Шишков, като служебен регионален министър през 2023 година, не е разкрил тази схема. Той контрира, че първите разрешения са дадени от тогавашното ръководство на Община Варна, което не е било подчинено на служебното правителство.

От „Продължаваме промяната“ пък хвърлиха вината върху ГЕРБ–СДС, които първи са направили опит за промяна на подробния устройствен правилник и узаконяване на незаконното строителство.

Иван Шишков- министър на регионалното развитие: "Това, което виждате, по документи - все още е гора. Издадени са удостоверения за търпимост на имоти, които продължават да се водят горска територия. А те се водят горска територия, защото няма подробен устройствен план. Тоест това е беззаконието, безхаберието. Бях го нарекъл „широко затворени очи“. Бих казал, че „организирана слепота“ е по-точно, защото някой е организирал."

Николай Нанков - ГЕРБ-СДС: "Вие до 6 юни 2023 година бяхте служебен министър на МРРБ. С това признание пред българските медии миналия петък, че казусът ,е стартирал от началото на 2023 година, правите ли самопризнание за ваше съучастие, за ваша съпричастност към казуса? Повтарям, вие до 6 юни бяхте служебен министър на МРРБ през 2023 година." Иван Шишков - министър на регионалното развитие: "В средата на 2023 година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от Община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмет." Йордан Терзийски - ПП: Фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Възможно ли е въпросните Радев и Невзоров да изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино и той да бъде пуснат за изработване именно от администрацията на ГЕРБ през 2022 година? Иван Шишков - министър на регионалното развитие: "Това, което ми зададохте като въпрос, е твърде възможно."

От "Прогресивна България" са категорични, че подобни схеми спират тук и сега. Правоохранителните органи са на ход