Доста интересни са показанияна на Олег Невзоров и мисля, че до голяма степен ще изяснят това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията такава, каквато я заварихме при всъпването ми в длъжност. Това беше всъщност изникването на един град в нищото, без никой да знае и никой да противодейства. Това заяви на брифинг пред журналисти в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев по повод аферата "Баба Алино" и разпитите на собственика на корпорация КУБ във Варна.

"Олег Невзоров беше търсен, за да даде показания. Той беше прихванат от нашите служители още при преминаването му през границата, макар той да не влезна през граница, която е с контролно-пропускателен режим, а през шенгенска граница. Още в деня, в който влезна, Невзоров даде показания и продължи да ги дава през следващите дни. Предаден е на Апелативна прокуратура - Варна, където тази работа продължава и до днес."

По думите на вътрешния министър показанията изясняват механизма на "затваряне на очи" на определени длъжностни лица.

"До голяма степен те изясняват механизма, по който, така да се каже, са си затваряли очите определени длъжностни лица. Осветляват и други интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната административна мярка. Под „затваряне на очите“ имам предвид съдействие за различни практики, които той е получавал и корпорация КУБ е получавала." "Много важно е да се отбележи още нещо. Очевидно имаме промяна в ситуацията и повишено доверие към българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица по територията целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат и правят всичко необходимо за изясняване на обективната истина. Подобен е и този случай."

На въпрос ясно ли е къде е пребивавал Невзоров, Демерджиев отговори отговори:

"Всичко е ясно, всичко ще бъде изяснено. Не мога да давам подробности"

Министърът отбеляза, че собственикът на корпорация КУБ се е ползвал от протекции на най-високо ниво.

Демерджиев присъства на официалното откриване на обновените сгради на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

"Предстои тежък сезон, опасността от пожари е много висока, създаваме организационни и координационни мерки, за да впрегнем целия ресурс на държавата и международния такъв, който ни е достъпен, за да предотвратим пожари, а тези, които възникнат - бързо да ги потушим и да са с възможно най-малко щети."

Вътрешният министър коментира и доклада на Сметната палата за пътната безопасност:

"Още преди да излезе докладът на Сметната палата, който, между другото, касае един период, в който служебният премиер беше ръководителя на Сметната палата, та явно не е съумял да контролира разходите на правителството си. Едно от първите неща, които направихме е да проверим проверихме е за какво се изразходват средствата за пътна безопасност. В светлината на указанията на премиера за борба с пътния травматизъм стана ясно, че средства се използвани не съвсем по предназначение. Незабавно взехме мерки в политическия кабинет и професионалното ръководство да бъдат преустановени тези практики и всички средства, искани за пътна безопасност, да бъдат подробно мотивирани и аргументирани с очаквания ефект върху безопасността на движението. По-късно излезе и докладът на Сметната палата, който потвърди нашите впечатления, съмнения и данни."

По отношение на новите камери с изкуствен интелект, Демерджиев отбеляза:

"Правим всичко възможно да автоматизираме процеса. Днес ми докладваха, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва по почти изцяло автоматизиран път. Целта е работата на полицаите по административната обработка да бъде сведена до минимум, а повече полицаи да бъдат изкарани на улицата. Докладваха ми, че при последната настройка на камерите е постигната автоматизация над 80%, което е удовлетворителен резултат. Очаквам скоро да има реални резултати при отразяването на всички нарушения."

Камерите ще засичат нарушенията в маневрите, скоростта, сложен колан и др.