Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)

Олег Невзоров е в България от 6 дни. Дал е знак, че се връща в страната и съдейства на разследването по казуса „Баба Алино“. Собственикът на корпорация КУБ беше разпитан днес следобед от полицията във Варна. Преди това бизнесменът се е срещнал и със собственици на имоти от „Баба Алино“.

Това, което Олег Невзоров каза днес, е че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността „Баба Алино“, предал ги е на прокуратурата и тече проверка. Той заяви, че се надява на справедливост от държавните институции в България. Твърди, че над него не е имало политически чадър и не е давал пари на никого. Пред собствениците Невзоров е заявил, че ще обжалва заповедите за събаряне на построените сгради, издадени от общината.

Олег Невзоров е пристигнал в България на 16 юни. Службите са разбрали за предстоящото му завръщане и веднага е бил разпитан. Невзоров отхвърли твърденията, че е плащал за издаването на строителни книжа или други документи, свързани със строителството в „Баба Алино“, и заяви, че вярва в работата на българската правораздавателна система. Украинският бизнесмен отрече да се ползва с политическа протекция. Каза, че не е бил съден в Украйна.

Олег Невзоров, собственик на корпорация КУБ: „Не се чувствам виновен и се надявам на справедливост. Ние имаме документи. И всички те се намират в правоохранителните органи и се проверяват. Не съм правил нищо незаконно. Аз съм си тук, във Варна, в България. И съм невинен.“

От полицията във Варна заявиха, че Олег Невзоров оказва съдействие на разследващите и се явява на всички призовки. Разпитват се и други хора, свързани с корпорацията, включително и негови съдружници.

Ст. к. Цветан Пировски, директор на ОДМВР - Варна: „Той е свободен гражданин засега. Прокуратурата не е предявила никаква мярка за процесуална принуда. Така че на призовките, предполагам, че отново ще се яви. Той е със статут, пребивава си в страната.“

От полицията допълниха, че Олег Невзоров остава на разположение на разследващите.

Главен комисар Антон Златанов, директор ГД „Гранична полиция“: „Единственото, което мога да ви кажа, е че е локализиран веднага при влизането си на територията на страната и осигурен на компетентната прокуратура за процесуално-следствените действия. И аз и моите колеги обикновено знаем много повече неща, отколкото имаме право да кажем. Мисля, че това е достатъчно изчерпателно.“

Междувременно Олег Невзоров се е срещнал със собственици в незаконния комплекс, където е потвърдил думите си, казани в полицията – че вярва в българското правосъдие и ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите.





