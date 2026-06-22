Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна

Днес се е провела среща между основателя на корпорация КУБ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства", се посочва в публикацията.

Екипът на КУБ и "Форест клуб" заявява категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.