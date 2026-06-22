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Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна

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От корпорацията КУБ са готови да окажат пълна правна подкрепа на всеки собственик

Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
Снимка: Фейсбук

Днес се е провела среща между основателя на корпорация КУБ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства", се посочва в публикацията.

Екипът на КУБ и "Форест клуб" заявява категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик.

#местност Баба Алино #"Баба Алино" #незаконният град край Варна #Олег Невзоров

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