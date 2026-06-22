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Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан

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Олег Невзоров се намира във Варна, където с него се извършват процесуално-следствени действия по постановление на прокуратурата. Това съобщи директорът на ОДМВР – Варна Цветан Пировски по време на брифинг след разпита му. По думите му до края на деня се очаква да приключат основните действия по разследването.

Директорът на ОДМВР – Варна обясни, че институциите са получили информация за предстоящото завръщане на Невзоров още в началото на миналата седмица.

„Невзоров е при нас. В момента се извършват процесуално-следствени действия с него по постановление на прокуратурата. Всъщност първите индикации, че той ще се завърне в страната, са от предния понеделник. Във вторник беше отведен за разпит и бяха проведени първите процесуални действия, в сряда също, а днес продължаваме. Вероятно до края на деня ще приключим с основните процесуално-следствени дейности.“

Цветан Пировски уточни, че Невзоров не е задържан и оказва съдействие на разследващите, като се явява на всички отправени му призовки. На въпрос дали след влизането си в страната сам е потърсил органите на реда, директорът на ОДМВР – Варна обясни, че полицията е разполагала предварително с информация за намерението му да се яви и съдейства на разследването. По думите му служителите на МВР са знаели и къде се е намирал Невзоров преди завръщането му в България.

От думите на Пировски стана ясно още, че по случая се разпитват и други лица, не само Невзоров.

"Разпитват се и други хора, негови съдружници, извършват се процесуално-следствени действия, няма усложнения. Той се явява сам и съдейства на разследването.“

Директорът на ОДМВР-Варна уточни, че Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни и веднага е бил разпитан.

По-рано днес "По света и у нас" научи, че Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура. Той е разпитан от органите на реда и осигурен за разпит на органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата е бил под постоянно наблюдение на МВР.

Онователят на корпорация КУБ и екипът на компанията разговаря днес и с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.

#разпит на Олег Невзоров #местността Баба Алино #Олег Невзоров #полицията във Варна

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