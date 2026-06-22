БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното...
Чете се за: 01:22 мин.
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:55 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в Баба Алино

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Невзоров е бил под постоянно наблюдение на МВР до разпита му в прокуратурата

Снимка: БГНЕС

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура, научи "По света и у нас".

Той е разпитан от органите на реда и осигурен за разпит на органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата е бил под постоянно наблюдение на МВР.

"По света и у нас" научи още, че на този етап Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Спрямо Олег Невзоров няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това.

По-рано днес стана ясно, че се е провела среща между основателя на корпорация КУБ и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.

#Олег Невзоров #влизане в България

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
3
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?
4
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години
5
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в...
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
6
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Сигурност и правосъдие

Китайски гражданин е задържан за престъпление против републиката
Китайски гражданин е задържан за престъпление против републиката
След акцията на МВР: Откриха шофьор с 50 нарушения за две години зад волана След акцията на МВР: Откриха шофьор с 50 нарушения за две години зад волана
Чете се за: 04:05 мин.
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът остави в ареста 22-годишен мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка Съдът остави в ареста 22-годишен мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка
Чете се за: 01:07 мин.
Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен
Чете се за: 02:25 мин.
МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в Баба Алино
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново" 3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Европа
Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна безопасност...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност –...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
САЩ и Иран договориха 60-дневна пътна карта за прекратяване на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ