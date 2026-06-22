Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в Баба Алино

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура, научи "По света и у нас".

Той е разпитан от органите на реда и осигурен за разпит на органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата е бил под постоянно наблюдение на МВР.

"По света и у нас" научи още, че на този етап Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Спрямо Олег Невзоров няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това.

По-рано днес стана ясно, че се е провела среща между основателя на корпорация КУБ и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.