Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)

След приключването на разпита Олег Невзоров заяви, че не се чувства виновен и очаква обективна оценка от страна на разследващите органи.

"Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост от страна на органите на реда."

Той посочи още, че на разследващите са предоставени всички необходими документи по случая, като в момента те подлежат на проверка.

"Предадени са всички нужни документи. Сега тече проверката. След като свърши проверката, ще дам информация на всички вас."

Невзоров заяви още, че не се притеснява от евентуален арест, тъй като по думите му не е извършил нищо нередно. Той отхвърли и твърденията, че се ползва с политическа подкрепа или протекция.

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