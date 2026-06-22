Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас растат

Одит на Сметната палата показва, че 523 млн. лева във Фонда за безопасност на движението не са изразходвани
523 млн. лева, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани, докато България остава сред страните с най-много жертви на пътя в Европейския съюз. Това показва одит на Сметната палата за работата и управлението на Фонда за безопасност на движението към МВР, направен между 2021 и 2025 година.
Малко над 125 млн. лева са изразходвани за последните 5 години. Това показват данните от одита на Сметната палата, направен в периода от началото на 2021 г. - до средата на 2025 г. За какво са харчени парите: близо 48 млн. - пряко за пътна безопасност, малко над 67 млн. лева за дейности, свързани частично с безопасността по пътищата, 10 млн. лева за дейности без връзка с пътната безопасност като ремонти на сгради, климатици, канцеларски материали, конкурси и др.
За четири години и половина във Фонд "Безопасност на движението " към МВР са постъпили 428 млн лева от глоби. Той е създаден през 2011 г. за да финансира мерки за намаляване на катастрофите по пътищата. Голяма част от средствата по него обаче остават неизразходвани.
Росена Гаджева - директор на Дирекция "Отиди на изпълнението" в Сметната палата: "Нормативно не е регламентирано добре дейността по управлението на този фонд. Една голяма част са изразходвани за мерки и дейности с възможно двойно предназначение, както за повишаване на пътната безопасност, така и за други дейности."
За финансиране на дейности за повишаване на пътната безопасност, свързани с опазването на живота на децата и за информационни кампании са изразходвани едва 1% от средствата. Парите обаче са използвани за конкурси като "Полицай на годината" и ремонти на различни РПУ-та. Факти, които притесняват експертите.
Диана Русинова - Европейски център по транспортни политики: "От този фонд трябваше да се отделят пари и за участъци с концентрация и изобщо за обезопасяване на пътищата по републиканската пътна мрежа, но и за инвестиции преки в общините, където също има проблеми с пътната безопасност."
Илия Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Парите стоят не се харчат, инфлацията ги изяжда, което е проблем, в същото време за много проекти свързани с пътната безопасност пари няма било то за техническо обезпечаване, за някакви инфраструктурни промени, което да доведат до по-безопасни пътища."
От МВР обясниха, че вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд "Пътна безопасност" и е разпоредил занапред разходи по него да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. На този фон данните за катастрофите у нас остават тревожни. За периода на одита в страната са регистрирани над 485 000 ПТП-та.
Увеличават се броя на катастрофите - с 11% за периода, увеличават се и ранени - 19%, ръст има и при тежко ранените - с около 30%. Броят на жертвите намалява - 478 души са загубили живота си на пътя през 2024 г. – с 15% по-малко спрямо 2021 г. Все още обаче оставаме на челните места по брой жертви на пътя.