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Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност – само за намаляване на катастрофите

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Общество
Запази
Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Mинистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди занапред разходи по фонд "Пътна безопасност" да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътнотранспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

От МВР допълниха, че това е направено, след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд "Пътна безопасност" и се е запознал с констатациите.

Снимка: БТА/Архив

По-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни.

В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.

#Сметна палата #пътна безопасност #МВР

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